Військові можуть отримати 70 тис. грн винагороди: які умови

Вона виплачується у випадку виконання бойових завдань протягом 30 днів

Українським військовим передбачено не лише грошове забезпечення, а й винагороди за виконання бойових завдань. Одна з таких виплачується в сумі 70 тисяч гривень.

Вона передбачена для військовослужбовців Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейських. Про це пояснює АрміяInform.

Цим категоріям осіб потрібно одночасно перебувати на фронті та виконувати спеціальні чи бойові завдання в першому ешелоні оборони або наступу.

Водночас на неї мають право військові, що виконують завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях, а також на території ворога.

Тож, за розрахунками видання, військові зможуть отримати 190 тисяч гривень. В цю суму входить грошове забезпечення (мінімум 20 100 гривень), 100 тисяч гривень "бойових", а також винагорода в 70 тисяч гривень.

Однак варто наголосити, що така виплата залежить від кількості днів, під час яких військові виконують бойове завдання. Таких днів має бути 30 сумарно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати передбачені звільненим військовим.