Военные смогут получать новую ежемесячную доплату: кому и в какой сумме будет выплачиваться

Сумма будет зависеть от минимальной заработной платы

Военные, которые трижды будут награждены "Крестом боевых заслуг", будут иметь право на доплату. Размер такой выплаты будет в сумме минимальной заработной платы.

Лица, получившие три награды "Крест боевых заслуг", будут считаться теми, кто имеет особые заслуги перед Родиной. Речь идет о лицах, участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, как сообщил представитель Кабинета министров Украины в парламенте Тарас Мельничук.

Для таких украинцев предлагается установить ежемесячные выплаты, сумма которых не будет превышать минимальную месячную заработную плату по состоянию на 1 января календарного года.

Кроме того, для них также могут внести изменения в погребение и похоронное дело, а именно предоставив право на бесплатное захоронение. Их предлагают похоронить на Национальном военном мемориальном кладбище с соблюдением всех соответствующих почестей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях военные могут получить подъемную помощь и суточные выплаты. Минобороны также отметило, что некоторым бойцам такие начисления не будут производиться.