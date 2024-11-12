За яких умов військові можуть отримати підйомну допомогу та добові виплати

Таке нарахування не отримають мобілізовані

Військові в Україні під час виконання своїх обов'язків мають право не тільки на грошове забезпечення, а й додаткові виплати, зокрема підйомну грошову допомогу.

Така виплата розрахована для військових, які служать за контрактом, а також тих, які проходять кадрову військову службу чи за призовом осіб офіцерського складу. Однак її не отримають мобілізовані, як йдеться в Міністерстві оборони України.

Вона також передбачена військовим у таких випадках:

у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду;

зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, а також військових коледжів, навчальних центрів. Важливо, що термін навчання в них має становити від шести місяців і більше, без збереження посади за попереднім місцем служби або у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації (далі – військова частина).

Сума такої грошової допомоги складає місячне грошове забезпечення військового. Крім нього, на виплату в розмірі 50% місячного грошового забезпечення має право його сім'я за умови, якщо вона переїхала з ним на нове місце військової служби.

Водночас одночасно з підйомними, військовим можуть виплачувати добові, а саме для тих, хто перебуває у відрядженні. Їх виплачують за кожний день перебування в дорозі, у томі числі й на кожного члена його сім'ї, що переїхав разом з ним.

Нарахування здійснюється за новим місцем військової служби чи місцем навчання на підставі наказу командира або начальника військової частини чи військового навчального закладу, де проходить службу військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов військові можуть отримати до 70 тисяч гривень винагороди.