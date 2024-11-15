Дехто з пенсіонерів може лишитись понад 2300 грн доплати: коли

Таким чином держава може зекономити 15 млрд грн

Пенсіонери в Україні продовжують отримувати свої виплати та доплати. Одна з таких здійснюється для чорнобильців, однак з 2025 заплановані певні зміни.

Згідно з новим законопроєктом "про Державний бюджет України на 2025 рік", "чорнобильська надбавка", сума якої складає 2361 гривню, буде виплачуватись не всім пенсіонерам.

Якщо проєкт буде ухвалено, то надбавка нараховуватиметься лише пенсіонерам, які не працюють, і постійно проживали чи працювали в цій зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Наразі вона передбачена для пенсіонерів, які не працюють, але постійно проживали у зонах обов’язкового чи добровільного відселення.

Її також не будуть отримувати ті літні особи, що після аварії виїхали та згодом повернулися.

Щодо перевірки місця проживання людини, то вона проводитиметься через Єдиний державний демографічний реєстр та інші державні бази даних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів і за яких умов зможе отримати значну грошову допомогу.