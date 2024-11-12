Пенсіонери можуть отримати значну надбавку до виплат, але за певних умов

Потрібно подати певний список документів

Деякі пенсіонери щомісячно отримують спеціальні державні надбавки до пенсії. Одна з таких передбачена у разі, якщо літня особа живе сама та потребує стороннього догляду через стан здоров'я.

Для оформлення такої виплати заявнику потрібно звернутись до ПФУ з відповідною заявою. Про це йдеться у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

Хто може отримати таку надбавку і яка її сума

Надбавка в розмірі 40% пожиточного мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тобто 944,4 гривні, розрахована для пенсіонерів, які:

старше 80 років;

отримують пенсію за віком;

мешкають на самоті;

потребують догляду від сторонніх осіб через погіршення стану здоров'я (зокрема, від соцпрацівників).

Як оформити таку надбавку

Пенсіонер має звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою та документами:

посвідчення особи (паспорт);

РНОКПП;

виписка з ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонер ще не отримує надбавки для догляду;

висновок лікарсько-консультативної комісії про відповідний стан здоров'я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може збільшити свою пенсію на половину.