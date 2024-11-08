Хто з українців може збільшити свою пенсію на половину

Які є умови для перерахування

В Україні особи можуть вийти на пенсію в зазначені терміни та при напрацьованій нормі страхового стажу. Однак якщо вийти на відпочинок пізніше, наприклад на 6 років, то виплата може вирости на понад 50%.

Ті, хто вже має право на пенсію, але хоче надалі працювати та отримати виплату пізніше, розраховують на оформлення збільшеної пенсії з урахуванням страхового стажу на момент подання заяви. Про це повідомили в пресслужбі уряду.

Тож, якщо вийти на пенсію пізніше, основний розмір виплати збільшується:

на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Якщо особа не оформлюватиме пенсію менше, ніж 60 місяців, то за кожен рік вона отримає надбавку до виплати в розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5 х 24). Щодо "відстрочки" на 6 років — основний розмір збільшиться на 54% (72 місяці х 0,75).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців у 2024 році може вийти на пенсію за вислугу років.