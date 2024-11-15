Некоторые пенсионеры могут лишиться более 2300 грн доплаты: когда

Таким образом, государство может сэкономить 15 млрд грн

Пенсионеры в Украине продолжают получать свои выплаты и доплаты. Одна из таких осуществляется для чернобыльцев, однако с 2025 года запланированы определенные изменения.

Согласно новому законопроекту "о Государственном бюджете Украины на 2025 год", "чернобыльская надбавка", сумма которой составляет 2361 гривну, будет выплачиваться не всем пенсионерам.

Если проект будет принят, то надбавка будет начисляться только неработающим пенсионерам и постоянно проживавшим или работавшим в этой зоне с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Она предусмотрена для пенсионеров, которые не работают, но постоянно проживали в зонах обязательного или добровольного отселения.

Ее также не будут получать пожилые люди, которые после аварии уехали и впоследствии вернулись.

Что касается проверки места жительства человека, то он будет проводиться через Единый государственный демографический реестр и другие государственные базы данных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров и при каких условиях сможет получить значительную денежную помощь.