Пенсіонери за певних умов зможуть отримати значну грошову допомогу

Рішення про цю виплату ще розглядається

В Україні планується впровадження виплати для найуразливіших верств населення, серед яких є пенсіонери. Для літніх осіб сума допомоги залежатиме від страхового стажу та відсоткового розрахунку.

Новий проєкт ще підлягатиме розгляду. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на постанову "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги".

Розмір такої допомоги складає 4500 гривень, однак для кожної особи нараховуватиметься індивідуально. Сума виплати розраховується як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена родини та їхнім середньомісячним сукупним доходом.

Заяву має подати член родини, який отримує один з видів виплати:

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти, не можуть самостійно утримувати дитину (або ж їхнє місце перебування невідоме);

допомогу для малозабезпечених родин;

для багатодітних сімей;

для одиноких матерів;

для переселенців;

для осіб з інвалідністю;

для громадян, які не мають права на пенсію.

Загальний розмір базової допомоги для сім’ї визначатиметься так — для першого члена родини (уповноваженого представника) — 100% від базової величини, а для кожного наступного члена — 70% від цієї суми.

Для пенсіонерів розмір базової соціальної допомоги залежатиме від їхнього страхового стажу:

менш як 10 років — 53% від базової величини;

10-20 років — 62%;

20-30 років — 70%;

понад 30 років — 88%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть отримати значну надбавку до виплат.