Нацбанк контролює гривню, але що буде з курсом долара протягом тижня

До кінця року Україна отримає кредити та гранти

Протягом поточного тижня в Україні не передбачається різких змін з курсом долара. Національний банк має можливість підтримувати його.

Упродовж 18-24 листопада 2024 року на українському ринку курс американської валюти коливатиметься від 41,50 до 41,80 гривні у продажу і від 41 до 41,20 гривні у купівлі. Про це йдеться у виданні ТСН.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі у Нацбанку є можливість тримати курс долара коштом зовнішнього фінансування.

"Зокрема, до кінця 2024 року Україна отримає кредитів і грантів на суму 15 млрд доларів, цього більше ніж достатньо. Тобто, тільки НБУ вирішує, коли настане час для контрольованої девальвації гривні, яку ніхто не скасовував. Але можна сказати достеменно: на поточному тижні такого рішення не буде", — пояснив він.

Водночас, згідно з прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, ця стабільність продиктована бажанням Нацбанку стримувати інфляцію, хоча тиск на українську гривню зростає.

"Головне "але", яке переважує всі дисбаланси – те, що саме Нацбанк тримає ринок, і тільки він прийме рішення від переходу з теперішніх рівнів у зону 42-43 грн за долар", — каже аналітик.

Він каже, що коливання курсу упродовж цього тижня збережеться. Однак якщо він вийде за 41,50 гривень на міжбанку, то це свідчитиме про новий курсовий коридор.

Курс долара в Україні станом на 18 листопада

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 18 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,15 грн (купівля) та 41,64 (продаж). Готівковий курс — 41,59 (купівля) та 41,66 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2796 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть зимові свята вплинути на курс долара вже на цьому тижні.