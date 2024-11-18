Нацбанк контролирует гривну, но что будет с курсом доллара в течение недели

До конца года Украина получит кредиты и гранты

В течение текущей недели в Украине не предвидятся резкие изменения с курсом доллара. Национальный банк имеет возможность его поддерживать.

В течение 18-24 ноября 2024 года на украинском рынке курс американской валюты будет колебаться от 41,50 до 41,80 грн в продаже и от 41 до 41,20 грн в покупке. Об этом говорится в издании ТСН.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сейчас у Нацбанка есть возможность держать курс доллара за счет внешнего финансирования.

"В частности, до конца 2024 года Украина получит кредитов и грантов на сумму 15 млрд долларов, этого предостаточно. То есть только НБУ решает, когда придет время для контролируемой девальвации гривны, которую никто не отменял. Но можно сказать точно: на текущей неделе такого решения не будет", — объяснил он.

В то же время, согласно прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, эта стабильность продиктована желанием Нацбанка сдерживать инфляцию, хотя давление на украинскую гривну растет.

"Главное "но", которое перевешивает все дисбалансы — то, что именно Нацбанк держит рынок, и только он примет решение от перехода с нынешних уровней в зону 42-43 грн за доллар", — говорит аналитик.

Он говорит, что колебания курса на этой неделе сохранится. Однако если он выйдет за 41,50 гривны на межбанке, это будет свидетельствовать о новом курсовом коридоре.

Курс доллара в Украине на 18 ноября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 18 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,64 (продажа). Валютный курс — 41,59 (покупка) и 41,66 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2796 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли зимние праздники влиять на курс доллара уже на этой неделе.