Мандарини дешевшають, але що буде з їх ціною напередодні свят

Різниця в ціні упродовж місяця на деякі види товару склала понад 30 гривень

Певний час на українському ринку спостерігалась негативна тенденція на популярні зимові фрукти, зокрема на мандарини. Однак з початком збору нового врожаю цей продукт знизився в ціні.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", місцями ціна на мандарин знизилась на 10%.

Вона пояснює, що така ситуація пов'язана зі початком сезону збору врожаю в основних країнах-постачальниках, що збільшує пропозицію на ринку.

"Основними країнами-імпортерами мандаринів в Україну є Туреччина, Греція, Ізраїль, Іспанія, Італія, Пакистан та Єгипет. Найпопулярніші сорти: сатсума – ранній сорт з тонкою шкіркою та солодким смаком та клементини – безкісточкові мандарини з яскравим ароматом", — пояснює експертка.

Попович прогнозує, що ближче до зимових свят, наприклад до Дня святого Миколая, є ймовірність підвищення цін на мандарини, але серйозних змін не очікується за умови стабільної пропозиції товару.

Ціни на мандарини в магазині

Середня ціна на мандарини на оптовому ринку "Шувар" у Львові впала на 10% і становить нині 97,5 грн/кг.

Як свідчать дані з "Мінфіну", наразі мандарини звичайні можна придбати в середньому за 81,12 гривні 1 кг. Місяцем раніше вартість складала 98,61 гривні. Різниця склала 17,49 гривні.

Водночас мандарини клементин 1 кг коштують в середньому 79,90 гривень. У жовтні цінник складав 111,19 гривні. За місяць вони здешевшали на 31,29 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний зимовий фрукт виявився дорожчим, аніж торік. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові пояснила, у чому причина.