Найбільше цінник змінився на мандарини: скільки наразі коштують цитрусові

Є актуальні цінники в Megamarket, Metro та Auchan

На українському ринку очікується здорожчання фруктів. Наразі вже спостерігається позитивна тенденція на деякі апельсини та мандарини. Однак є сорти, на які ціни суттєво знизились.

Найбільше здешевшали мандарини, адже упродовж вересня-жовтня вартість впала на майже 44 гривні. Про це йдеться у Мінфін.

Ціни на цитрусові

Згідно з даними, наразі 1 кг апельсинів можна придбати в середньому за 99,90 гривень. За місяць вартість виросла на 17,23 гривні, тобто у вересні складала 82,67 гривні.

Цінник на апельсини Єгипет зафіксувався близько 89,90 гривень. У вересні він був меншим на 20 гривень — 69,90 гривень.

У жовтні за кілограм апельсинів преміум треба віддати 86,20 гривень. У вересні ціна складала 86,56 гривні, тобто була вища на 0,36 гривні.

Водночас 1 кг мандаринів коштує в середньому 78,37 гривні. За місяць вартість впала на 43,83 гривні. Тобто у вересні вони продавались за 122, 20 гривень.

Мандарини Іспанія можна купити наразі за 149,90 гривень. У вересні цінник складав 129,90 гривень — був меншим на 20 гривень.

В магазинах також присутні мандарини клементин, які коштують 124,70 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можливо, що картопля в Україні здорожчає до 50 гривень за кілограм.