Мандарины дешевеют, но что будет с их ценой накануне праздников

Разница в цене за месяц на некоторые виды товара составила более 30 гривен

Некоторое время на украинском рынке наблюдалась негативная тенденция на популярные зимние фрукты, в частности, на мандарины. Однако с началом сбора нового урожая этот продукт снизился в цене.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", местами цена на мандарин снизилась на 10%.

Она объясняет, что такая ситуация связана с началом сезона уборки урожая в основных странах-поставщиках, что увеличивает предложение на рынке.

"Основными странами-импортерами мандаринов в Украину являются Турция, Греция, Израиль, Испания, Италия, Пакистан и Египет. Самые популярные сорта: сатсума — ранний сорт с тонкой кожицей и сладким вкусом и клементины — бескосточные мандарины с ярким ароматом", — объяснила эксперт.

Попович прогнозирует, что ближе к зимним праздникам, например ко Дню святого Николая, есть вероятность повышения цен на мандарины, но серьезных изменений не ожидается при стабильном предложении товара.

Цены на мандарины в магазине

Средняя цена на мандарины на оптовом рынке "Шувар" во Львове упала на 10% и сейчас составляет 97,5 грн/кг.

Как свидетельствуют данные из Минфина, сейчас мандарины обычные можно приобрести в среднем за 81,12 гривны 1 кг. Месяцем ранее стоимость составляла 98,61 гривны. Разница составила 17,49 гривны.

В то же время, мандарины клементин 1 кг стоят в среднем 79,90 гривны. В октябре ценник составлял 111,19 гривны. За месяц они подешевели на 31,29 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный зимний фрукт оказался дороже, чем в прошлом году. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове объяснила, в чем причина.