Збільшення податків, інфляція і не тільки: які товари здорожчають взимку в Україні

Під хвилю здорожчання потраплять популярні продукти

На українському ринку продовжують зростати ціни на популярні продукти. Експерти розповіли, чому відбувається здорожчання та чого чекати взимку.

Серед факторів, які впливають на ціноутворення — військові дії, інфляція, збільшення акцизів та податків. Про це повідомив очільник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб", Олег Пендзин, передає ТСН.

"Найнижчі ціни в нас у серпні-вересні. Потім усе зростає в ціні – це видно за овочами борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні, – це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", – сказав він.

Водночас за словами аналітика Данила Моніна, взимку ціни ростимуть не тільки на овочі "борщового" набору, а й на інші доступні товари — макарони, крупи, хліб та інше.

Він виокремлює два фактори впливу на вартість — підвищення акцизів на паливо, яке, своєю чергою, спричинить здорожчання логістики. Особливо відчутно це буде на недорогих продуктах, адже витрати на транспортування становлять частку в кінцевій ціні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді очікується здорожчання хліба. Українцям розповіли, чому і на скільки відбудеться ріст цін.