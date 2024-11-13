Збільшення податків, інфляція і не тільки: які товари здорожчають взимку в Україні
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Під хвилю здорожчання потраплять популярні продукти
На українському ринку продовжують зростати ціни на популярні продукти. Експерти розповіли, чому відбувається здорожчання та чого чекати взимку.
Серед факторів, які впливають на ціноутворення — військові дії, інфляція, збільшення акцизів та податків. Про це повідомив очільник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб", Олег Пендзин, передає ТСН.
"Найнижчі ціни в нас у серпні-вересні. Потім усе зростає в ціні – це видно за овочами борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні, – це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", – сказав він.
Водночас за словами аналітика Данила Моніна, взимку ціни ростимуть не тільки на овочі "борщового" набору, а й на інші доступні товари — макарони, крупи, хліб та інше.
Він виокремлює два фактори впливу на вартість — підвищення акцизів на паливо, яке, своєю чергою, спричинить здорожчання логістики. Особливо відчутно це буде на недорогих продуктах, адже витрати на транспортування становлять частку в кінцевій ціні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді очікується здорожчання хліба. Українцям розповіли, чому і на скільки відбудеться ріст цін.