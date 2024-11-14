Популярний зимовий фрукт виявився дорожчим, аніж торік: у чому причина

Місцями пропозиція фрукта в Україні виключно імпортована

Цьогорічні популярні фрукти на українському ринку продовжують дорожчати. Така негативна динаміка відбулась і з хурмою, якої в Україні небагато.

Основними причинами росту ціни виявились погода, логістика та курс валют. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу".

"В Україні, зокрема на Закарпатті, є насадження хурми. Однак обсяги виробництва залишаються невеликими, тому на ринку "Шувар" виключно імпортна хурма. Основними постачальниками хурми в Україну є Туреччина, Іспанія та Ізраїль. Зменшення врожаїв у цих країнах безпосередньо вплинуло на зростання цін на українському ринку", — пояснила експертка.

Вона додає, що ціни на хурму, у порівнянні з минулим роком, виросли через погодні умови, які спровокували неврожай у країнах, де її вирощують, що своєю чергою призвело до зменшення обсягів експорту, ріст вартості логістики, а саме здорожчання палива та транспортних послуг, а також коливання курсу валют.

Ціни на хурму в магазинах та на ринку

Нині на оптовому ринку "Шувар" середня ціна на хурму становить 117,5 грн/кг, що на 34,3% більше ніж 87,5 грн/кг як було торік.

Вартість хурми у "METRO" складає 114,28 гривні за 1 кг.

Ціна на хурму в "Сільпо" наразі зафіксувалась близько 7 гривень за 100 грамів.

Водночас у "Auchan" кіло хурми можна придбати за 99 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді мають зрости ціна на популярний хлібобулочний виріб.