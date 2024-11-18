Чому деякі військові можуть не отримати одноразову допомогу внаслідок поранення

Це передбачено постановою

Українські військові, які отримали поранення під час військової служби та внаслідок цього частково втратили працездатність або отримали інвалідність, можуть розраховувати на одноразову грошову виплату від держави.

Згідно зі постановою Кабінету Міністрів Україні "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", є випадки, коли ця виплата не передбачена бійцям.

Грошова допомога не нараховуватиметься, якщо загибель або смерть, а також поранення в тому числі з контузіями, травмами, каліцтвом, захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервістом настали внаслідок:

вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення;

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

Водночас вона не передбачена:

особі, яка вчинила вбивство чи замах на особу, чи групу людей;

особі, яка притягалась до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення щодо загиблої чи померлої особи за рішенням суду, яке набрало законну силу;

особі, яка за рішенням суду була визнана такою, що ухилилась від виконання обов'язку щодо утримання загиблої чи померлої особи за її життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які шість різних виплат можуть отримати звільнені військові.