Грошове забезпечення військових можуть затримати: причини

Нарахування виплат відбувається у два етапи

Військові в Україні продовжують отримувати щомісячні виплати, що передбачені грошовим забезпеченням. Однак є ситуації, коли ці суми можуть не нарахуватись.

Умови та розмір грошового забезпечення військового регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Згідно з ним, військові не укладають трудовий догорів, як цивільні, інформують в "24 Каналі".

У 2024 році мінімальна заробітна плата бійців нараховується так:

солдати — 20 100 гривень;

строковики — 6 000 гривень;

курсанти військових вишів — 2 350 гривень;

інструктори — від 15 000 до 30 000 гривень.

До їх виплат також можуть нарахувати надбавки — за особливі умови проходження служби, режим секретності, вчений або науковий ступінь, почесне або спортивне звання.

В який термін має здійснюватись виплата

Заробітна плата здійснюється військовим у два етапи:

перший етап — аванс, який надходить з 5 по 15 число поточного місяця;

другий етап — основна сума, що виплачується з 25 числа до початку наступного місяця.

Військові можуть не отримати свої виплати через брак коштів у бюджеті або неналежно сформовані запити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим отримати виплату оздоровчих.