Грошове забезпечення військових можуть затримати: причини
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Нарахування виплат відбувається у два етапи
Військові в Україні продовжують отримувати щомісячні виплати, що передбачені грошовим забезпеченням. Однак є ситуації, коли ці суми можуть не нарахуватись.
Умови та розмір грошового забезпечення військового регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Згідно з ним, військові не укладають трудовий догорів, як цивільні, інформують в "24 Каналі".
У 2024 році мінімальна заробітна плата бійців нараховується так:
- солдати — 20 100 гривень;
- строковики — 6 000 гривень;
- курсанти військових вишів — 2 350 гривень;
- інструктори — від 15 000 до 30 000 гривень.
До їх виплат також можуть нарахувати надбавки — за особливі умови проходження служби, режим секретності, вчений або науковий ступінь, почесне або спортивне звання.
В який термін має здійснюватись виплата
Заробітна плата здійснюється військовим у два етапи:
- перший етап — аванс, який надходить з 5 по 15 число поточного місяця;
- другий етап — основна сума, що виплачується з 25 числа до початку наступного місяця.
Військові можуть не отримати свої виплати через брак коштів у бюджеті або неналежно сформовані запити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим отримати виплату оздоровчих.