До 45 тис. грн за поранення: де військовим здійснять виплату

Звернутись по виплату може боєць або законний представник

У Київраді затвердили виплату грошової допомоги для військових, які отримали поранення. Її можна отримати, написавши заяву та зібравши відповідні документи.

Як інформують у міській державній адміністрації, допомога надаватиметься особам, які отримали поранення на територіях, на яких ведуться бойові дії, але після 24 вересня поточного року.

Сума такої виплати складає 45 тисяч гривень. Для її оформлення можуть звернутись військові або їх законні представники й подати до департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА письмову заяву, складену в довільній формі, та пакет документів через комунальну бюджетну установу "Київ Мілітарі Хаб".

До заяви також потрібно додати такі документи:

копія паспорта громадянина України;

копія ІПН;

копія посвідчення встановленого зразка (у разі наявності);

копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), передбачена додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ;

копія медичних довідок за формами № 027/о та/або № 028/о;

копія взяття на облік як ВПО (за наявності);

копія документа, що підтверджує повноваження представника;

відомості про номер банківського рахунка (за стандартом IBAN).

Рішення про виплату допомоги буде прийматись протягом 1 місяцю з дати подання повного пакета документів. А нарахування суми здійснюватиметься упродовж перших 10 днів наступного місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які військові можуть отримати виплату оздоровчих.