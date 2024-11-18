Почему некоторые военные могут не получить одноразовую помощь в результате ранения
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Это предусмотрено постановлением
Украинские военные, получившие ранения во время военной службы и частично потерявшие трудоспособность или обрели инвалидность, могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату от государства.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины " Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве", есть случаи, когда эта выплата не предусмотрена бойцам.
Денежная помощь не будет начисляться, если гибель или смерть, а также ранения в том числе с контузиями, травмами, увечьем, заболевания, инвалидность или частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности военнослужащего, военнообязанного или резервистом наступили в результате:
- совершение им уголовного или административного правонарушения;
- совершение им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- умышленного причинения телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийству (кроме случая доведения лица до самоубийства, установленного судом);
- предоставление лицом заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременного пособия.
В то же время она не предусмотрена:
- лицу, совершившему убийство или покушение на личность или группу людей;
- лицу, привлекавшемуся к административной или уголовной ответственности за совершение правонарушения в отношении погибшего или умершего лица по решению суда, вступившего в законную силу;
- лицу, которое по решению суда было признано уклонившимся от исполнения обязанности по содержанию погибшего или умершего лица при его жизни.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие шесть разных выплат могут получить уволенные военные.