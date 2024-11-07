Чи залежатиме курс долара в Україні від виборів у США

Експерт пояснив усі нюанси

В Україні активно обговорюється тема виборів в США і їх вплив на курс долара. Однак експерт впевнений, що протягом найближчих місяців ситуація на валютному ринку коливатиметься залежно від економічних факторів.

За словами керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, передає "24 Канал", найбільшою ймовірною проблемою буде перевірка програм підтримки для України, а також можливі політичні дії, спрямовані проти інтересів нашої країни.

Пендзин пояснює, що ситуація залежить від політики. Якщо США надаватиме Україні такий же обсяг фіндопомоги, як наразі, то курс долара не відчує змін.

Курс долара в Україні станом на 7 листопада

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 7 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,55 (купівля) та 41,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,4562 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи сягне курс долара 42 гривень на початку листопада в Україні.