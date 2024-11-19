Доллар по 50 и даже больше уже в 2025 году? Что говорит аналитик

На валюту влияют военные действия

На украинском валютном рынке постепенно растет курс доллара. Некоторые эксперты прогнозируют, что в следующем году он может достичь 50 гривен.

Факторы, влияющие на курс американской валюты, являются мобилизация, обстрелы, а также политика президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил аналитик Андрей Шевчишин, передает 24 канал.

По его словам, в 2025 году Украина покроет запланированный бюджетный дефицит и финансирование программ посредством договоренностей с Западом. Однако финансирование будет только на следующий год.

В то же время, он прогнозирует, что курс доллара может достичь 50 гривен и даже больше, опираясь на рыночные тренды и оценки. Это, вероятно, будет происходить из-за накопления дисбалансов.

"Нужно не забывать о факторе "управляемой гибкости" и достаточности валютных резервов, позволяющих сдерживать и смягчать такие колебания", — резюмировал Шевчишин.

Курс доллара в Украине на 19 ноября

По данным портала "Минфин", во вторник, 19 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,65 (продажа). Наличный курс — 41,60 (покупка) и 41,68 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3715 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли приближение зимних праздников повлиять на курс доллара в Украине.