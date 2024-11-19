Деякі мешканці та ВПО, які опинились в складних обставинах, можуть отримати грошову допомогу

Треба зібрати список документів

Мешканці та внутрішньо переміщені особи, які проживають в Києві за певних умов можуть отримати одноразову грошову допомогу. Для призначення виплати слід звернутись до ЦНАПу або до органів соціального захисту населення.

Згідно з рішенням Київської міської державної адміністрації, така грошова допомога передбачена для киян та ВПО, які проживають в столиці та опинилися в складних життєвих обставинах в рамках програми "Турбота назустріч киянам".

Хто може отримати виплату

Вона надаватиметься тим, чий середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередні шість місяців не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених 1 січня 2024 року, тобто 5 840 гривень.

Як її оформити

Аби отримати одноразову грошову допомогу, заявнику необхідно звернутись до ЦНАПу або до органів соціального захисту населення в місті Київ та подати заявку з наступними документами:

паспорт громадянина України;

ІПН;

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

довідку про призначення групи інвалідності або довідку про відсоток втрати працездатності;

документи, які підтверджують наявність складних життєвих обставин, що обґрунтовують потребу в матеріальній допомозі;

довідку ВПО;

довідку про доходи всіх членів сім’ї за попередні шість місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому та як з переселенців можна повторно оформити статус ВПО.