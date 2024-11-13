Кому та як з переселенців можна повторно оформити статус ВПО та виплати

Наразі немає можливості оформити довідку онлайн

В Україні є переселенці, які оформили статус внутрішньо переміщені особи в інших областях. Якщо після цього вони повернулись додому, а потім були вимушені виїхати знову, то розраховують на поновлення виплат.

Для оформлення виплат повторно особам потрібно відповідати певним умовам. Про це пояснює юридичний порадник для ВПО.

Поновити допомогу можуть:

люди, які отримували виплати ВПО раніше, але втратили право чи відмовилися від виплат у звʼязку з поверненням додому;

люди, у яких в населеному пункті, куди вони повернулися, після 1 серпня 2023 року оголошено обовʼязкову евакуацію.

Таким критеріям слід відповідати, щоб отримати виплати:

майнові критерії (п. 7 та 7-1 Порядку);

бути зайнятим — працювати за трудовим договором, стояти на обліку в центрі зайнятості, вести підприємницьку діяльність тощо;

бути включеним до "евакуаційних списків". Під час централізованої евакуації ОВА веде список людей, яких обов’язково/примусово евакуюють, та щотижня передає відповідну інформацію до Мінсоцполітики. Якщо Ви евакуюєтеся самостійно або за допомогою благодійних чи громадських організацій, про це обовʼязково слід повідомити ОВА, щоб вас включили в перелік.

Заявнику для оформлення виплати слід особисто звернутись до органів соціального захисту населення, ЦНАПу чи уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Варто зауважити, що звернутись за призначенням виплати онлайн наразі неможливо.

"Під час централізованої евакуації ОВА веде перелік осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють, та передає відповідну інформацію щотижня до Мінсоцполітики. Якщо Ви евакуюєтеся самостійно або за допомогою благодійних, громадських організацій, про це обовʼязково слід повідомити ОВА доступним способом — телефоном/поштою/електронною поштою, щоб Вас було включено у перелік", — наголосили в публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оформити довідку ВПО та куди мають надходити кошти.