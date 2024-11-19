Некоторые жители и ВПЛ, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, могут получить денежную помощь

Надо собрать список документов

Жители и внутренне перемещенные лица, проживающие в Киеве, при определенных условиях могут получить единовременную денежную помощь. Для назначения выплаты следует обратиться в ЦПАУ (ЦНАП в укр.) или органы социальной защиты населения.

Согласно решению Киевской городской государственной администрации, такая денежная помощь предусмотрена для проживающих в столице киевлян и ВПЛ (ВПО в укр.) которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в рамках программы "Забота навстречу киевлянам".

Кто может получить выплату

Она будет предоставляться тем, чей среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи за предыдущие шесть месяцев не превышает двух прожиточных минимумов, установленных 1 января 2024, то есть 5 840 гривен.

Как ее оформить

Чтобы получить единовременную денежную помощь, заявителю необходимо обратиться в ЦПАУ или органы социальной защиты населения в Киеве и подать заявку со следующими документами:

паспорт гражданина Украины;

ИНН;

пенсионное удостоверение или удостоверение получателя государственной социальной помощи;

справка о назначении группы инвалидности или справка о проценте потери трудоспособности;

документы, подтверждающие наличие сложных жизненных обстоятельств, обосновывающих потребность в материальной помощи;

справку ВПЛ;

справку о доходах всех членов семьи за шесть месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому и как из переселенцев можно повторно оформить статус ВПЛ.