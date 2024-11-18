Коли українці отримають першу "тисячу Зеленського": уряд схвалив порядок проведення програми

На що можна витратити ці кошти

Кабмін схвалив порядок реалізації проєкту про виплату 1000 гривень всім українцям в рамках програми "Зимова єПідтримка".

За ініціативи президента Володимира Зеленського виплати розпочнуться з 1 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці кошти можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, оплату комунальних послуг тощо.

Крім того, ця допомога розрахована і для дітей, тому один із батьків може замовити виплату для своєї дитини.

Прем'єр-міністр додав, що уряд ставить перед собою три основні цілі, ухвалюючи рішення про надання такої виплати:

матеріально підтримати громадян;

підтримати українських надавачів послуг та виробників;

продемонструвати єдність суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів — благодійність на користь Сил оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як переселенцям оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та куди надходитиме грошова допомога. Є детальна інструкція, як подати заяву та де має з'явитись документ.