Коли українці отримають першу "тисячу Зеленського": уряд схвалив порядок проведення програми
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На що можна витратити ці кошти
Кабмін схвалив порядок реалізації проєкту про виплату 1000 гривень всім українцям в рамках програми "Зимова єПідтримка".
За ініціативи президента Володимира Зеленського виплати розпочнуться з 1 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Ці кошти можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, оплату комунальних послуг тощо.
Крім того, ця допомога розрахована і для дітей, тому один із батьків може замовити виплату для своєї дитини.
Прем'єр-міністр додав, що уряд ставить перед собою три основні цілі, ухвалюючи рішення про надання такої виплати:
- матеріально підтримати громадян;
- підтримати українських надавачів послуг та виробників;
- продемонструвати єдність суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів — благодійність на користь Сил оборони.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як переселенцям оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та куди надходитиме грошова допомога. Є детальна інструкція, як подати заяву та де має з'явитись документ.