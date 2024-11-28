Подорожчає все, що ми їмо щодня: коли саме і що у списку

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У найближчі місяці в Україні очікується здорожчання основних та популярних продуктів харчування. Серед причин, які вплинуть на ціни, є зростання витрат на виробництво, зберігання продовольства і нестабільне електропостачання.

Серед товарів, які можуть вирости у вартості найбільше, виявляться хліб, овочі борщового набору, м'ясо, молочні продукти, деякі фрукти, товари з бакалії, а також цукор, яйця та рослинна олія. Про це повідомив власник великої мережі гіпермаркетів Олег Вишняков у колонці.

За його словами, крім основних причин здорожчання, а саме необхідність енергоресурсів для виробництва, а також зберігання фруктів та овочів, є також фактор збільшення цін на корми.

Водночас коливання цін на цукор пов'язані зі сезоном, а виробники яєць стикаються зі зростанням витрат на опалення та електроенергії для ферм.

"Відключення можуть призвести до перебоїв у виробничому процесі, втрат продуктів через порушення умов зберігання та, нарешті, до додаткових витрат на енергоносії, які можуть бути включені до кінцевої ціни товару… Однак, якщо вдасться уникнути масштабних відключень електроенергії, прогноз може змінитися, а ціновий тиск зменшиться", – зазначив Вишняков.

Тож, згідно з його прогнозом, найбільше здорожчати можуть такі основні продукти:

хлібобулочні вироби; картопля; капуста; морква; буряк; яблука та груші; молочні продукти; м'ясо; яйця; рослинна олія; цукор; крупи та макарони.

Нагадаємо раніше "Телеграф" писав про те, які продукти будуть рости в ціні до новорічних свят в Україні.