В Україні подорожчають цигарки у 2025 році: скільки коштуватиме пачка

Але це суттєво поповнить бюджет

У середу, 27 листопада, Комітет підтримав урядовий законопроєкт щодо збільшення акцизів на цигарки. У наступному році закон принесе +20 млрд грн.

Про це написав у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Він каже, що "За" проголосували 18 депутатів. Утримався 1 депутат.

"Встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. Самі ставки у таблиці. Фактично з нового року цигарки будуть на 40 грн дорожче коштувати", — йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, у наступному році закон принесе +20 млрд грн.

Що передувало

27 листопада Європейська комісія закликає Україну підвищити акцизні ставки на тютюнові вироби. Якщо це станеться, то буде велике зростання цін на цигарки та вже протягом кількох років вартість однієї пачки може перевищити 170 гривень.

Зараз акцизна ставка на тютюнові вироби в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук, а в країнах ЄС податок на цигарки перевищує 90 євро та сягає 177 євро на 1000 штук.

Таким чином, мінімальна вартість цигарок в Україні становитиме:

2024 рік – 92,8 грн за пачку;

2025 рік – 127,4 грн за пачку;

2026 рік – 142,1 грн за пачку;

2027 рік – 155,8 грн за пачку;

2028 рік – 173,6 грн за пачку.

Раніше "Телеграф" писав, чому Зеленський не підписує закон про підвищення податків.