Популярні продукти дорожчатимуть до новорічних свят і після них. Які товари у списку

На вартість деяких товарів впливають погодні умови або здорожчання кормів для худоби

На українському ринку продовжують дорожчати популярні продукти. Експерт прогнозує, що ціни на товари можуть стабілізуватись до середини грудня 2024, однак ближче до Нового року вони знову поповзуть вгору.

У зоні ризику на здорожчання є м'ясо, сир, яйця та інші інгредієнти, що є основними на новорічному та різдвяному столу. Про це повідомив економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає 24 Канал.

За його словами, відповідно зимові свята впливатимуть на ціни, аби ті підвищувались.

"І люди точно будуть це святкувати. Тут будуть накривати столи два рази. Тобто, стимул зросту цін. А от вже після свят воно знову зупиниться, знову на троту вийде", резюмував він.

Водночас член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук вважає, що ціни на основні види продуктів зростатимуть не тільки взимку, а й навесні 2025 року.

"Навесні ми побачимо збільшення імпорту овочів, який буде купуватися за євро. Це вплине на вартість продукції, яка буде значно вищою", — пояснив політик.

Він прогнозує, що підвищення цін стосується м'яса, яєць, виробництво яких залежить від цін на пшеницю, кукурудзу та сої для худоби, та соняшникової олії, здорожчання та дефіцит якої пояснюється посухою, низькою врожайністю та попитом, що зростає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді здорожчає ще одна популярна категорія продуктів.