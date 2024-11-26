Випічка здорожчає? Два популярні продукти продовжують рости в ціні

Є актуальні цінники в магазинах

На українському ринку вже досить давно спостерігається позитивна тенденція цін на популярні товари, які є майже на кожному столі. У цю категорію додались соняшникова олія та вершкове масло.

Згідно з даними моніторингово сайту "Мінфін", найбільше за місяць виросла ціна на масло. Упродовж жовтня-листопада різниця склала майже 7 гривень.

Ціни на соняшникову олію та вершкове масло

Нині олію "Олейна" рафіновану 850 мл можна придбати в середньому за 65,95 гривні. Місяцем раніше вартість складала 65,77 гривні, тобто була нижча на 0,18 гривні.

Водночас середня ціна на олію "Щедрий Дар" рафіновану 850 мл складає 69,40 гривень. У жовтні вона коштувала 62,53 гривні. Різниця у вартості склала 6,87 гривні.

Наразі середня вартість на масло "Яготинське 73%" 200 гр є 100,45 гривні. У період жовтня-листопада ціна виросла на 6,96 гривні, адже місяцем раніше масло коштувало 93,49 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді має подорожчати ще одна популярна категорія продуктів. Ці товари є у кожного на кухні.