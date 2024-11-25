В Україні очікується різкий стрибок цін перед святами: "під ударом" яйця, м'ясо, риба

Експерт розповів, до чого готуватись

Популярні продукти в Україні продовжують дорожчати. На початку грудня ціни трохи стабілізуються, однак до кінця року очікується нова хвиля росту вартості.

Ціни триматимуться на одному рівні у перші два тижні грудня. Вже від 15 грудня українцям варто очікувати на здорожчання продуктів, які є основними на новорічному столі. Про це повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю для видання "Главред".

"Але насамперед почнуть зростати ціни на ті товари, які раніше дорожчали найменше, а саме м'ясо, копченості, м'ясопродукти та риба. Дорожчатимуть і яйця. Усе це відбуватиметься перед святами, коли українці запасатимуться продукцією", — сказав Пендзин.

За його словами, зростання цін напередодні новорічних свят є традиційним через підвищений попит. Населення починає активно закуповувати продукти для столу, що, своєю чергою, спричиняє додатковий тиск на ринок. Найвищі цінники прогнозуються у другій половині грудня, тобто ближче до Нового року.

Водночас він резюмував, що вартість яєць сьогодні складає 63-64 гривні. Гранична вартість залежатиме від того, чи зможуть українці купувати яйця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще з продуктів дорожчатиме до новорічних свят і після них.