Подорожает все, что мы едим каждый день: когда именно и что в списке

В этом списке сразу 12 категорий товаров

В ближайшие месяцы в Украине ожидается удорожание основных и популярных продуктов питания. Среди причин, которые повлияют на цены, рост затрат на производство, хранение продовольствия и нестабильное электроснабжение.

Среди товаров, которые могут вырасти в стоимости, окажутся хлеб, овощи борщевого набора, мясо, молочные продукты, некоторые фрукты, товары из бакалеи, а также сахар, яйца и растительное масло. Об этом сообщил владелец крупной сети гипермаркетов Олег Вишняков в колонке.

По его словам, помимо основных причин удорожания, а именно необходимость энергоресурсов для производства, а также хранения фруктов и овощей, есть фактор увеличения цен на корма.

В то же время, колебания цен на сахар связаны с сезоном, а производители яиц сталкиваются с ростом расходов на отопление и электроэнергии для ферм.

"Отключение может привести к перебоям в производственном процессе, потерям продуктов из-за нарушения условий хранения и, наконец, к дополнительным затратам на энергоносители, которые могут быть включены в конечную цену товара… Однако, если удастся избежать масштабных отключений электроэнергии, прогноз может измениться, а ценовой давление уменьшится", – отметил Вишняков.

Поэтому, согласно его прогнозу, больше всего подорожать могут следующие основные продукты:

хлебобулочные изделия; картофель; капуста; морковь; свёкла; яблоки и груши; молочные продукты; мясо; яйца; растительное масло; сахар; крупы и макароны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты будут расти в цене к новогодним праздникам в Украине.