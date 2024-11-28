Подорожает все, что мы едим каждый день: когда именно и что в списке
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В этом списке сразу 12 категорий товаров
В ближайшие месяцы в Украине ожидается удорожание основных и популярных продуктов питания. Среди причин, которые повлияют на цены, рост затрат на производство, хранение продовольствия и нестабильное электроснабжение.
Среди товаров, которые могут вырасти в стоимости, окажутся хлеб, овощи борщевого набора, мясо, молочные продукты, некоторые фрукты, товары из бакалеи, а также сахар, яйца и растительное масло. Об этом сообщил владелец крупной сети гипермаркетов Олег Вишняков в колонке.
По его словам, помимо основных причин удорожания, а именно необходимость энергоресурсов для производства, а также хранения фруктов и овощей, есть фактор увеличения цен на корма.
В то же время, колебания цен на сахар связаны с сезоном, а производители яиц сталкиваются с ростом расходов на отопление и электроэнергии для ферм.
"Отключение может привести к перебоям в производственном процессе, потерям продуктов из-за нарушения условий хранения и, наконец, к дополнительным затратам на энергоносители, которые могут быть включены в конечную цену товара… Однако, если удастся избежать масштабных отключений электроэнергии, прогноз может измениться, а ценовой давление уменьшится", – отметил Вишняков.
Поэтому, согласно его прогнозу, больше всего подорожать могут следующие основные продукты:
- хлебобулочные изделия;
- картофель;
- капуста;
- морковь;
- свёкла;
- яблоки и груши;
- молочные продукты;
- мясо;
- яйца;
- растительное масло;
- сахар;
- крупы и макароны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты будут расти в цене к новогодним праздникам в Украине.