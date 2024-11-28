Укр

Подорожает все, что мы едим каждый день: когда именно и что в списке

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Продукты Новость обновлена 28 ноября 2024, 12:42
Продукты. Фото Главред

В этом списке сразу 12 категорий товаров

В ближайшие месяцы в Украине ожидается удорожание основных и популярных продуктов питания. Среди причин, которые повлияют на цены, рост затрат на производство, хранение продовольствия и нестабильное электроснабжение.

Среди товаров, которые могут вырасти в стоимости, окажутся хлеб, овощи борщевого набора, мясо, молочные продукты, некоторые фрукты, товары из бакалеи, а также сахар, яйца и растительное масло. Об этом сообщил владелец крупной сети гипермаркетов Олег Вишняков в колонке.

По его словам, помимо основных причин удорожания, а именно необходимость энергоресурсов для производства, а также хранения фруктов и овощей, есть фактор увеличения цен на корма.

В то же время, колебания цен на сахар связаны с сезоном, а производители яиц сталкиваются с ростом расходов на отопление и электроэнергии для ферм.

"Отключение может привести к перебоям в производственном процессе, потерям продуктов из-за нарушения условий хранения и, наконец, к дополнительным затратам на энергоносители, которые могут быть включены в конечную цену товара… Однако, если удастся избежать масштабных отключений электроэнергии, прогноз может измениться, а ценовой давление уменьшится", – отметил Вишняков.

Поэтому, согласно его прогнозу, больше всего подорожать могут следующие основные продукты:

  1. хлебобулочные изделия;
  2. картофель;
  3. капуста;
  4. морковь;
  5. свёкла;
  6. яблоки и груши;
  7. молочные продукты;
  8. мясо;
  9. яйца;
  10. растительное масло;
  11. сахар;
  12. крупы и макароны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты будут расти в цене к новогодним праздникам в Украине.

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#Цены #Цены на продукты #Прогноз