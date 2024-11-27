Популярний салатний овоч б'є новий ціновий рекорд: чи буде здорожчання надалі

Торік цінник був меншим на 33%

Сезонні фрукти та овочі в Україні помітно виростуть у вартості протягом листопада. Здорожчання також поступово відбувається на тепличні огірки, які знову побили цінові рекорди.

Цінове зростання було відновлено через скорочення пропозиції імпортної продукції на нашому ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Наразі тепличні огірки можна придбати по 90-120 гривень кілограм, але ціна залежить від сорту, якості та обсягів партії запропонованої продукції. На минулому тижні вартість коливалась в межах 70-100 гривень.

Як кажуть оператори ринку, на ринку немає стабілізації з цінами через скорочення пропозиції імпортних овочів, що, своєю чергою, не може покрити попит з боку покупців.

"Варто зазначити, що на даний момент українським комбінатам уже вдається відвантажувати огірки в середньому на 33% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року", — кажуть у повідомленні.

Аналітики прогнозують, що здорожчання на цей овоч збережеться найближчим часом. Вплинути на ціни може лише нове об'ємне постачання імпортних огірків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що два популярні продукти продовжують дорожчати. Зазвичай їх використовують для випічки.