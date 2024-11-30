Хліб подорожчав майже наполовину, а м’ясо – удвічі: як змінилися ціни на продукти від початку війни

Для порівняння було взято базові продукти харчування, які входять до "споживчого кошика"

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії піднялися ціни на продукти харчування. Факторів, які призвели до цього, достатньо: від бойових дій та окупації території до перебоїв з електрикою та порушення логістики.

Аналітичне видання "Слово і діло" порівняло ціни на базові продукти харчування в Україні до початку повномасштабної агресії РФ проти України. Йдеться про ціни у листопаді поточного року та листопаді 2021 року.

Продукти харчування за три роки зросли десь на 50%, а десь на 100% і більше.

Наприклад, вартість пшеничного хліба за три роки збільшилася на 47% — у 2021 році він коштував майже 25 гривень, а зараз близько 35 гривень. Водночас ошийок свинини коштує 282 гривні, тоді як три роки тому він коштував 148 гривень.

Кілограм сала коштує до 234 гривень (подорожчало на 57%), куряче філе — до 186,9 гривень за кілограм (в 2021 році було 143,4 гривень).

Риба в Україні також подорожчала. Вартість оселедця зросла на 128%, з 73,3 гривень до 167,7 гривень. Десяток яєць подорожчав у ціні на 101% — якщо 2021 року яйця можна було купити за 38,8 гривень, то зараз вони коштують близько 78 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти зростатимуть у ціні до новорічних свят в Україні.