Цінове ралі: цибуля в Україні знову здешевшала

Овоч борщового набору знову впав у вартості й, як пояснюють аналітики, це пов'язано зі погіршенням якості товару та зниженням попиту

В кінці листопада 2024 року на українському ринку відбулось стрімке здорожчання цибулі. Вже на першому тижні грудня відпускні ціни на неї знову знизились і основна причина такої тенденції — спад попиту.

За словами аналітиків проєкту EastFruit, на ринку переважає овоч середньої та низької якості, тому з боку покупців знизився попит. Наразі ціни на ріпчасту цибулю коливаються в межах 10-16 гривень за кілограм, що на 16% дешевше, аніж тижнем раніше.

Вже на тих вихідних, а саме 30 листопада-1 грудня, оптові партії цибулі продавались за цінами, що уступали торішнім показникам, зазначили аналітики.

Вони пояснюють, що продавці переписують ціни через помітне зниження попиту та погіршення якості цибулі у сховищах. Тому власники намагаються таким чином стимулювати темпи збуту та якомога скоріше розпродати товар.

"… Більшість фермерів на сьогоднішній день вважають за краще утримуватися від продажу цибулі, посилаючись на вкрай низькі ціни. Нагадаємо, що на початку грудня 2023 року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні", — резюмували у повідомленні.

Ціни на цибулю в Україні

Згідно з даними сайту Мінфін, наразі цибулю білу 1 кг в середньому можна придбати за 64,93 гривні, хоча місяцем раніше вона коштувала 61,22 гривні. Різниця склала 3,71 гривні.

У грудні цінник на цибулю ріпчасту (1 кг) складає 17,30 гривень, але у листопаді това був дорожчим на 0,45 гривні — 17,75 гривні.

Цибуля синя наразі продається за 29,40 гривень (кіло). У листопаді цінник складав 29,53 гривні, тобто був вищим на 0,13 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти подорожчають в Україні перед різдвяними святами.