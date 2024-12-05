Святковий стіл вдарить по кишені. Які продукти подорожчають перед різдвяними святами

Причиною цього є низвка факторів

У грудні 2024 року очікується зростання цін на харчові продукти. Зокрема, овочі можуть подорожчати до 15%, а фрукти – до 10%.

Як розповіла головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інститут аграрної економіки Інна Сало, за прогнозами науковців, у грудні ціни на яблука та виноград зростуть до 10%, пише "24 Канал". За її словами, ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. Зокрема, на апельсини – до 85 гривень за кілограм, лимони – 65 гривень за кілограм, мандарини – 80 гривень, банани – до 60 гривень.

Крім того, перед різдвяними святами продовжать зростати ціни на мʼясо – яловичину, свинину та м’ясо птиці. За словами провідного наукового співробітника Інституту аграрної економіки Наталії Копитець, можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9%.

Своєю чергою доктор економічних наук з Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна зазначила, що з початку 2024 року хліб та хлібобулочні вироби помітно подорожчали. За прогнозами науковців, у грудні ціни на хліб можуть зрости ще на 3-5%.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, цінова ситуація на ринку цукру залишається стабільною і прогнозованою, очікується незначне підвищення цін на цукор до кінця поточного року. За попередніми оцінками, дефіциту цукру в Україні у поточному маркетинговому році не передбачається

Експерти Інституту аграрної економіки прогнозують, що у грудні 2024 року очікується підвищення вартості низки молочних продуктів. На їхню думку, зростання закупівельних цін на молокосировину, пальне, електроенергію може спровокувати суттєве підвищення роздрібних цін на молочні продукти.

Зокрема, до 30 грудня очікується подорожчання сметани жирністю 20% до 140 гривень за кілограм (+16%), пастеризованого молока жирністю 2,5% – до 44 гривень за літр (+15%), сиру кисломолочного жирністю 9% – до 160 гривень за кілограм (+12%). Очікується, що станом на 30 грудня ціна молока вищого ґатунку становитиме 19,56 гривні за кілограм, що на 67 копійок більше порівняно з листопадом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти зростатимуть у ціні до новорічних свят в Україні.