Перед Різдвом подорожчає один із найважливіших продуктів на столах українців

Зростання цін буде поступовим

В Україні невблаганно продовжують зростати ціни на хлібобулочні вироби. На це впливають одразу кілька факторів.

Про це пише "24 канал". За його даними, перед Різдвом ціни на хліб можуть підскочити ще серйозніше.

Вчена Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна зазначає, що більшість позицій останнім часом зросли в ціні:

хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку подорожчав до 49,90 гривні за кілограм (+13,2 %),

хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – до 40,81 гривні за кілограм (+14,2 %),

хліб житній – до 42,67 гривні за кілограм (+14,1%).

Батон додав у ціні 14,0% і зараз коштує 26,26 гривні за 500 грамів.

Хлібопекарські вироби також стабільно зберігають тенденцію поступового подорожчання.

"За даними Держкомстату, тільки протягом жовтня-листопада хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав ще на 2,0% – до 49,90 гривні за кілограм, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 1,9% – до 40,81 гривні за кілограм, хліб житній – на 2,2% – до 42,67 гривні за кілограм. Ціна на батон зросла ще на 1,0% – до 26,26 гривень за 500 грамів", — сказала вона.

На зростання ціни, йдеться у матеріалі, мали вплив досить багато факторів, головним з яких було подорожчання виробництва через зростання ціни на сировину, електроенергію та логістику. За прогнозними оцінками вчених Інституту аграрної економіки, упродовж грудня хліб може додати в ціні 3 – 5%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найближчими місяцями в Україні очікується подорожчання основних та популярних продуктів харчування.