Деяким пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у грудні

Програма від ВПП ООН триватиме до кінця 2024 року, тому деякі особи встигнуть отримати надбавку у грудні

Для деяких пенсіонерів передбачено доплати до їх виплат. Наразі їх нараховує ВПП ООН у рамках співпраці з Міністерством соціальної політики. Надбавка виплачуватиметься до кінця 2024 року.

Програма від ООН почала діяти з серпня 2023 року, як повідомили у пресслужбі міністерства. Там зауважують, що для оформлення звертатись не потрібно, гроші нарахуються автоматично.

Тож, на таку доплату розраховують не лише пенсіонери, а й ті особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, а також дорослі та діти з інвалідністю. Однак їм також потрібно відповідати наступним критеріям вразливості:

проживати на територіях активних або можливих бойових дій, згідно зі списками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

отримувати соціальну допомогу менш як 3250 гривень на місяць;

не отримувати грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;

не отримувати грошову допомогу від міжнародних організацій.

Сума виплати становить різницю між 3250 гривнями та пенсією чи соцдопомогою, яку зараз отримує українець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть отримати додаткову майже тисячу гривень до виплат.