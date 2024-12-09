Працювати чи бути на пенсії: що вигідніше

Пенсіонери, що працюють, можуть одночасно отримувати заробітну плату та пенсійне нарахування

В Україні літні особи, які досягли певного віку та мають норму страхового стажу для оформлення пенсії, можуть продовжити працювати. У такому випадку їх виплати будуть більшими.

Як йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсіонери, які за власним бажанням вирішили продовжити працювати, отримуватимуть одночасно заробітну плату та пенсію.

Особи, що відтермінували свій вихід на пенсію, мають повідомити про це у Пенсійний фонд України, аби той не забрав з них 20% від пенсії. Це потрібно зробити й у випадку звільнення.

Водночас, згідно зі статистикою ПФУ, станом на 1 січня 2024 року в Україні середня пенсія для літніх осіб, що працюють, складала 5661,05 гривень. Вже с жовтня поточного року середній розмір такої виплати — 6257,96 гривні. Тобто упродовж 10 місяців нарахування виросло на 596,91 гривні.

У той час, як середня пенсія для пенсіонерів у січні була 5385,25, а у жовтні — 5851,86 гривні. Різниця склала 466,61 гривні.

Тож, пенсіонерам дійсно вигідно отримувати виплати, якщо вони працюють, адже їм також передбачено нарахування заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пенсіонери можуть майже вполовину збільшити свої виплати.