Некоторым пенсионерам автоматически начислят помощь в декабре

Программа от ВПП ООН продлится до конца 2024 года, поэтому некоторые лица успеют получить прибавку в декабре

Для некоторых пенсионеров предусмотрены доплаты к их выплатам. В настоящее время их начисляет ВПП ООН в рамках сотрудничества с Министерством социальной политики. Прибавка будет выплачиваться до конца 2024 года.

Программа от ООН начала действовать с августа 2023 года, как сообщили в пресс-службе министерства. Там отмечают, что для оформления обращаться не нужно, деньги начислятся автоматически.

Поэтому на такую доплату рассчитывают не только пенсионеры, но и лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию, а также взрослые и дети с инвалидностью. Однако им также нужно соответствовать следующим критериям уязвимости:

проживать на территориях активных или возможных боевых действий согласно спискам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

получать социальную помощь менее 3250 гривен в месяц;

не получать помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц;

не получать помощи от международных организаций.

Сумма выплаты составляет разницу между 3250 гривнами и пенсией или соцпомощью, которую сейчас получает украинец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры могут получить дополнительную почти тысячу гривен к выплатам.