Частині українців можуть призначити пенсію в розмірі 100% від заробітної плати

На щомісячну виплату, яка вираховуватиметься як 100% від зарплати, має право одна категорія населення

Кожна категорія пенсіонерів в Україні отримує різні суми виплат. В окремих випадках законодавством передбачено виплату в розмірі в 100% від заробітної плати.

Як йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ), на таке нарахування мають право військовослужбовці. Найбільшу пенсію отримують ті, що мають І групу інвалідності.

Згідно з українським законодавством, усі військові отримують два види пенсій:

за вислугою років;

за інвалідністю.

Водночас найбільшу пенсію отримують військові, залежно від групи та причини інвалідності:

у разі отримання інвалідності через поранення, контузію, каліцтво, захворювання, отримані під час захисту країни, виконання обов'язків служби;

у разі, якщо особа отримала інвалідність унаслідок захворювання, нещасного випадку під час проходження служби.

Тому сума пенсії вираховується залежно від групи інвалідності:

100% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою — для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи;

80% від грошового забезпечення — для осіб з інвалідністю другої групи;

60% від грошового забезпечення для осіб з інвалідністю третьої групи.

Однак для військових, які досягли 45-річного віку до моменту звільнення зі служби, передбачено пенсію за вислугу років в розмірі 70% від грошового забезпечення. Їм необхідно мати стаж щонайменше 25 календарних років, включно зі службою тривалістю щонайменше 12 років і 6 місяців у ЗСУ, МВС, Національній поліції, Службі судової охорони, пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, органах цивільного захисту, податковій міліції або Державній кримінально-виконавчій службі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцю отримувати максимальну пенсію в Україні.