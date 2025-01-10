На вихідних погода здивує українців: детальний прогноз

В Україну суне холодне повітря з Балтики

Найближчими вихідними, 11-12 січня, на території України очікується суттєва зміна погодних умов. На більшій частині країни пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

На погоду в Україні впливатиме холодне повітря, яке надходить з Балтійського моря та Скандинавського півострова. Про це розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич, передає Мeteoprog.

Захід

На заході України 11 січня очікується сніг та мокрий сніг, у Карпатах — помірні снігопади з поривами вітру до 20 м/с. Температура повітря становитиме від -5 вночі до +2 градусів вдень. 12 січня похолодає до -7 градусів вночі.

Північ

У північних регіонах країни вночі та вранці 11 січня пройдуть помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від -1 до +5 градусів. 12 січня очікується невеликий сніг, а стовпчики термометрів покажуть від -5 до +3 градусів.

Південь

У південних областях та Криму 11 січня прогнозують дощі з поривами вітру до 20 м/с. Температура повітря триматиметься в межах +3…+9 градусів. Наступного дня опади припиняться, а температура знизиться до -4…+7 градусів.

Схід

На сході України 11 січня вдень можливий невеликий дощ, подекуди туман. Температура повітря становитиме +2…+7 градусів. 12 січня очікується дощ з мокрим снігом, крім Харківської області, температура знизиться до 0…+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні 11 січня

Прогноз погоди в Україні 12 січня

Погода у Києві

У столиці 11 січня вранці очікуються помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від -1 до +4 градусів. На дорогах місцями ожеледиця. 12 січня у Києві прогнозують невеликий сніг, температура знизиться до позначки -2…+3 градуси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в другій половині січня. Про це розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.