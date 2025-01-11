В DeepState заявили про захоплення Курахового росіянами. Що кажуть у Генштабі (карти боїв)

На фронті відбулося майже дві сотні боїв

Йде 1053-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 10 січня, на фронті сталося 198 бойових зіткнень. Аналітичний портал DeepState заявив, що росіяни окупували Курахове, проте офіційної інформації про це немає.

За даними DeepState, крім захоплення Курахового, росіяни мали й інші просування в Донецькій області. Ворог просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни намагалися прорвати нашу оборону поблизу Курахового. Однак про можливу повну окупацію міста росіянами не інформували.

"На Покровському напрямку, росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне", — зазначили у Генштабі.

Активний ворог також на Лиманському напрямку, де з початку доби 10 січня до 22:00 російські загарбники 39 разів атакували позиції українців. Бої тривали неподалік населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.

На Краматорському напрямку на момент виходу зведення зафіксовано 32 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.

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