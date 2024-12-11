Части украинцев могут назначить пенсию в размере 100% от заработной платы

На ежемесячную выплату, которая будет рассчитываться как 100% от зарплаты, имеет право одна категория населения

Каждая категория пенсионеров в Украине получает разные суммы выплат. В отдельных случаях законодательством предусмотрена выплата в размере 100% от заработной платы.

Как говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ), на такое начисление имеют право военнослужащие.

Согласно украинскому законодательству, все военные получают два вида пенсий:

за выслугой лет;

по инвалидности.

Наибольшую пенсию получают военные, в зависимости от группы и причины инвалидности:

в случае получения инвалидности из-за ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при защите страны, исполнения обязанностей службы;

в случае, если лицо получило инвалидность вследствие заболевания, несчастного случая во время прохождения службы.

Поэтому сумма пенсии исчисляется в зависимости от группы инвалидности:

100% от суммы денежного обеспечения по последней занимаемой должности — для лиц с инвалидностью в результате войны первой группы;

80% от денежного обеспечения — для лиц с инвалидностью второй группы;

60% от денежного обеспечения для лиц с инвалидностью третьей группы.

Однако для военных, достигших 45-летнего возраста до момента увольнения со службы, предусмотрена пенсия за выслугу лет в размере 70% от денежного обеспечения. Им необходимо иметь стаж не менее 25 календарных лет, включая службу продолжительностью не менее 12 лет и 6 месяцев в ВСУ, МВД, Национальной полиции, Службе судебной охраны, пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации, органах гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцу получать максимальную пенсию в Украине.