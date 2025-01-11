Йому не дозволять: Байден оцінив перспективи припинення допомоги Україні Трампом

Чинний президент вважає, що Конгрес США не дозволить Трампу припинити підтримку України

Чинний президент США Джозеф Байден вважає, що шанси на припинення допомоги Україні після інавгурації Дональда Трампа відсутні. За його словами, Україна має велику двопартійну підтримку в Конгресі США, який не допустить припинення допомоги.

Про це Байден заявив 10 січня під час виступу в Вашингтоні, повідомляє "Укрінформ". Чинний президент вважає, що Конгрес США не дозволить Трампу припинити підтримку України.

"Я знаю, на пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом, якщо той вирішить припинити фінансування України", – зазначив він.

Також Байден вказав, що зараз російський правитель Володимир Путін перебуває у важкій ситуації через ведення виснажливої війни та економічний тиск з боку цивілізованих країн. Потрібно не давати Путіну змогу перепочити, відновити сили та продовжити агресію проти України.

"Він має економічні проблеми, значні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни", – додав Байден.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.