Як і де можна перевірити інформацію про призначення пенсії
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Це можна зробити дуже швидко
Українці можуть вийти на пенсію за вислугу років, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та за віком. Оформити та дізнатись про її призначення можна онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Ця інформація доступна особі, яка має статус пенсіонера. Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.
Аби отримати такі дані, українцю потрібно здійснити кілька кроків:
- авторизуватися на порталі ПФУ в один зі зручних способів;
- у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.
Крім статусу оформленої пенсії, літній особі буде доступна наступна інформація:
- дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);
- протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;
- електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).
Водночас українці також мають право подати заяву на призначення пенсії на порталі ПФУ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи планують в Україні підвищувати вік виходу на пенсію.