Як і де можна перевірити інформацію про призначення пенсії

Це можна зробити дуже швидко

Українці можуть вийти на пенсію за вислугу років, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та за віком. Оформити та дізнатись про її призначення можна онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Ця інформація доступна особі, яка має статус пенсіонера. Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Аби отримати такі дані, українцю потрібно здійснити кілька кроків:

авторизуватися на порталі ПФУ в один зі зручних способів;

у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.

Крім статусу оформленої пенсії, літній особі буде доступна наступна інформація:

дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

Водночас українці також мають право подати заяву на призначення пенсії на порталі ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи планують в Україні підвищувати вік виходу на пенсію.