Кому з українців у 2024 можуть призначити пенсію по втраті годувальника

Це передбачено законом

В Україні є різні види пенсій, зокрема по втраті годувальника. Такі виплати передбачені для дітей, які перебували на утриманні годувальника, а також дорослих членів родини, що не можуть самостійно себе забезпечувати.

Є п'ять категорій осіб, які вважаються непрацездатними членами родини. Про це йдеться у статті 36 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хто належить до непрацездатних членів родини:

інший з подружжя, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років;

усиновлені діти, пасинки та падчерки, якщо вони не отримували аліментів від батьків.

Така пенсія може призначатись у зв'язку з втратою годувальника, якщо у годувальника на момент смерті був відповідний стаж. Його норма має дорівнювати стажу, який був би необхідний загиблому для призначення пенсії по III групі інвалідності.

Однак є винятки, коли пенсію можна оформити не враховуючи трудовий стаж годувальника. Така можливість є у родичів, якщо померлий став донором органів, загинув під час участі у Революції Гідності чи зник безвісті за особливих обставин.

Якою є сума пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Розмір виплати залежить від суми пенсії за віком, яку б отримував померлий.

Тож, пенсія по втраті годувальника становить 50% пенсії за віком померлого годувальника для одного непрацездатного члена сім'ї, а також 100% пенсії за віком, яка розподіляється рівними частинами між двома та більше непрацездатними членами сім'ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і де можна перевірити інформацію про призначення пенсії.