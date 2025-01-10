Надзвичайна краса: над Україною помітили рідкісне природне явище (фото)

У соціальних мережах з’явилися фото унікального природного явища

У п’ятницю, 10 січня, жителі України мали змогу спостерігати за своїми головами унікальне природне явище — йдеться про місячне гало.

Відповідні фото з’явилися у українських Telegram-пабліках. Ось так воно виглядало у Полтаві.

А це вже Дніпро.

Місячне гало — це рідкісне і чарівне атмосферне явище, коли навколо Місяця з’являється кільце, що світиться. Це відбувається під час заломлення та відбиття світла через крижані кристали, які знаходяться у верхніх шарах атмосфери.

Дуже часто місячне гало виглядає як холодний та примарний ореол. Це надає нічному небу таємничої атмосфери.

Як пише Space, Венера наблизиться до молодого Місяця, освітленого приблизно на 18%. Вони будуть на відстані лише двох градусів одне від одного, що дозволить побачити їх навіть неозброєним оком. Це явище можна побачити на східному небі, після настання темряви.

Окрім Венери, поряд з Місяцем засяє Сатурн, але його буде видно гірше, адже він знаходиться на більшій відстані від Землі. Науковці додають, що коли це тріо опуститься максимально близько до горизонту, почнеться перший метеоритний дощ 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна побачити на нічному небі у січні 2025 року.