Як українцю отримувати максимальну пенсію: потрібно дотримуватись певних правил

Усе залежить від стажу та заробітної плати

Сума пенсії в Україні залежить від кількох факторів, зокрема страхового стажу та розміру заробітної плати. Що потрібно робити, аби отримувати максимальну пенсію в України, пояснили в Пенсійному Фонді.

Окрім цих двох факторів, що враховуються при обчисленні виплати, також береться до уваги сплачені пенсійні внески, як пояснили в Новини.LIVE, посилаючись на ПФУ. У 2024 році максимальна сума пенсії становить 23 610 гривень.

Аби отримувати щомісяця по трохи понад 23 600 гривень, українцям потрібно мати:

щонайменше 35 років стажу;

офіційний дохід у розмірі 67 457 гривень на місяць.

Максимальна пенсія складає таку суму вже з урахуванням можливих надбавок, доплат, підвищень та цільової допомоги (крім доплат для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Тобто вище такої виплати пенсіонери не отримуватимуть.

Які фактори забезпечать високі пенсійні нарахування

Серед чинників є:

офіційна заробітна плата. Чим вище вона, тим більше сплата страхового внеску і, відповідно, пенсія;

страховий стаж. Чим більше років буде відпрацьовано, тим вище буде виплата;

добровільні внески. В Україні доступна така функція, за допомогою якої особи можуть сплачувати додаткові внески й створювати свій фінансовий резерв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зможуть пенсіонери отримати тисячу від Зеленського.