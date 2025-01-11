Який вигляд має наймолодша вулиця Києва та де її знайти (фото)

Хвилина захоплюючої історії

У Києві налічуються тисячі різних вулиць, але лише одиниці з них можуть похизуватися унікальними особливостями, які вигідно вирізняють їх на тлі решти столичних локацій. Тут щодня проходять сотні й навіть тисячі людей, проте майже ніхто з них не здогадується, у чому ж полягає неповторність цих провулків і вуличок.

Також мало хто знає про те, яка вулиця в столиці вважається наймолодшою. Ви здивуєтеся, але її довжина становить 1,2 кілометра і вона з'явилася в столиці лише у 2000-х роках.

Наймолодша вулиця столиці

Вулиця Єлизавети Чавдар розташована в Дарницькому районі столиці і саме вона вважається наймолодшою вулицею Києва. Вона була заснована у 2000-х роках під назвою Нова, але лише у 2009 році набула сучасного вигляду. Цього ж року вулицю було названо на честь української оперної співачки Єлизавети Іванівни Чавдар.

Розташована вулиця неподалік від станції метро "Осокорки" і її довжина становить 1,2 кілометра.

Пролягає вулиця від перетину Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана до вулиці Бориса Гмирі. Примикають до неї вулиці Григорія Ващенка та Софії Русової.

Забудова вулиці представлена багатоповерховими будинками. Від початку до перетину з вулицею Григорія Ващенка немає житлових будинків, розташована парковка.

Кут вулиць Софії Русової та Єлизавети Чавдар займає ЖК "Патріотика" — комплекс з окремих 25-поверхових будинків.

Цікаво, що ця зовсім молода вулиця за мірками столиці носить ім'я видатної української оперної співачки Єлизавети Іванівни Чавдар, яка народилася в Одесі, але жила, творила і померла в Києві.

Вона з 1948 по 1973 рік була солісткою Київського театру опери та балету ім. Т. Шевченка. Чавдар першою з українських співачок виконала Концерт для голосу з оркестром Р. М. Глієра.

Співачка має безліч нагород і звань. Похована Єлизавета Чавдар на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, у Києві є провулок-"примара", який був зруйнований практично вщент, але залишив про себе нагадування у вигляді кам’яної арки, яка збереглася до наших днів.

Цей невеличкий "закуток" з'явився в столиці далекого 1873 року і з часом змінив життя великого міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає найнезвичайніший готель у Києві та де його можна знайти. Цей амбітний проект був реалізований далекого 1984 року, але готель досі приймає відвідувачів.