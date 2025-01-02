Кому з українців ВПО можуть не призначити грошову виплату
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Є шість обставин, за яких українцям зі статусом ВПО не призначать виплату
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають право на щомісячну виплату від держави. Однак деяким із них можуть більше не нараховувати грошову підтримку.
Є деякі категорії осіб, яким не належать виплати ВПО. Це передбачено постановою "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб".
Грошову допомогу не призначатимуть для:
- громадян України, які були за кордоном довше 30 календарних днів, при цьому не маючи причин, обґрунтованих у документах;
- внутрішньо переміщених осіб, які купили квартиру, житловий будинок або ділянку вартістю понад 100 000 гривень (це не стосується випадків, коли житло було отримано з бюджету міста або країни);
- українців, які купили нову машину, що зійшла з конвеєра менше ніж 5 років тому (виняток становить авто, куплене волонтерами й передане ЗСУ);
- тих, у кого є житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї, і розміщене воно в безпечній зоні, де не тривають бойові дії в активній фазі, місцевість не вважається зоною з можливістю бойових дій в активній фазі, а також будь-який населений пункт на підконтрольній Україні території;
- українців, які купили метали в банку, а також долари, євро або іншу іноземну валюту на суму понад 100 000 гривень (це не стосується валюти, яку було отримано від благодійних організацій або придбано, щоб оплатити послуги в галузі медицини, освіти або соціальній сфері);
- громадян України, на депозитному рахунку в банку у яких лежить понад 100 000 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати майже 11 тисяч гривень грошової допомоги.