Кому з українців ВПО можуть не призначити грошову виплату

Є шість обставин, за яких українцям зі статусом ВПО не призначать виплату

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають право на щомісячну виплату від держави. Однак деяким із них можуть більше не нараховувати грошову підтримку.

Є деякі категорії осіб, яким не належать виплати ВПО. Це передбачено постановою "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб".

Грошову допомогу не призначатимуть для:

громадян України, які були за кордоном довше 30 календарних днів, при цьому не маючи причин, обґрунтованих у документах;

внутрішньо переміщених осіб, які купили квартиру, житловий будинок або ділянку вартістю понад 100 000 гривень (це не стосується випадків, коли житло було отримано з бюджету міста або країни);

українців, які купили нову машину, що зійшла з конвеєра менше ніж 5 років тому (виняток становить авто, куплене волонтерами й передане ЗСУ);

тих, у кого є житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї, і розміщене воно в безпечній зоні, де не тривають бойові дії в активній фазі, місцевість не вважається зоною з можливістю бойових дій в активній фазі, а також будь-який населений пункт на підконтрольній Україні території;

українців, які купили метали в банку, а також долари, євро або іншу іноземну валюту на суму понад 100 000 гривень (це не стосується валюти, яку було отримано від благодійних організацій або придбано, щоб оплатити послуги в галузі медицини, освіти або соціальній сфері);

громадян України, на депозитному рахунку в банку у яких лежить понад 100 000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати майже 11 тисяч гривень грошової допомоги.